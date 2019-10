Montserrat acull una vetlla pels represaliats per l'1 d'octubre

Montserrat acollirà aquest dissabte una vetlla de reflexió i pregària en solidaritat amb els represaliats per l'1 d'octubre, promoguda per un grup de laics i preveres de Catalunya. La trobada serà de les 8 a les 10 del vespre, però a partir de les 7 hi haurà aplec a la plaça del monestir. Davant de la imminència de la sentència del judici del procés, cristians de diverses procedències i sensibilitats han demanat al monestir que volgués acollir aquesta vetlla en solidaritat amb els presos i exiliats catalans.