El Consell i la Cambra volen aclarir el pla de mobilitat del Govern al Bages

Coincidint amb l'inici de la nova legislatura, representants del Consell Comarcal del Bages i de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa s'han reunit per acordar reprendre el diàleg amb el departament de Territori de la Generalitat.

L'objectiu és el de «mantenir la pressió» per «aconseguir millorar les infraestructures al territori en matèria viària i ferroviària», segons han expressat fonts de l'ens comarcal.

En el marc de la trobada, que ha estat liderada per la presidenta del Consell Comarcal del Bages, Estefania Torrente, pel conseller de Territori del Consell Comarcal del Bages, David Aaron López, i per la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacós, s'ha establert també la convocatòria oficial del Consorci Viari de la Catalunya Central amb els nous membres que en formaran part durant les properes setmanes.

Les dues institucions sol·licitaran una trobada amb la conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per conèixer de primera mà el Pla Director de Mobilitat 2020-2025 que planeja el Govern.

La voluntat del Consell Comarcal del Bages i de la Cambra de Comerç, segons han expressat, és la de «tenir un coneixement exhaustiu del document per analitzar el paper que jugarà el territori i com afectarà infraestructures clau com la carretera C-55, l'autopista C-16 i les línies de ferrocarrils».

En el marc de la trobada, s'ha fet palesa la necessitat de continuar el desenvolupament del Pla Industrial del Bages reprenent les accions marcades a partir de la col·laboració d'Eurecat i els agents del territori.

En paral·lel, es vol reforçar el projecte Invest in Bages per atraure noves activitats econòmiques i retenir el talent del territori i continuar impulsant la Taula per a la Formació d'Adults.