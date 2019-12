Sallent tindrà pista de gel per la Fira de Santa Llúcia

Sallent s'afegirà enguany a les poblacions que acullen una pista de patinatge sobre gel com a atractiu nadalenc. És una aposta de l'Ajuntament i del comerç local en el marc de la Fira de Santa Llúcia, que mantindrà la pista en funcionament durant tres dies, des del divendres 13 de desembre fins al diumenge 15.

Portar la pista de gel sintètic aquest Nadal a Sallent tindrà un cost de 10.000 euros, un 75 % dels quals han estat finançats a través d'una subvenció de la Diputació, mentre que la resta prové d'empreses patrocinadores. Els nens i nenes de les escoles hi tindran una entrada gratuïta durant vint minuts, i per cada compra que es faci durant la fira es donarà un val d'un euro de descompte. L'entrada en valdrà quatre.

La pista se situarà a la plaça d'Anselm Clavé, a prop d'on es desenvolupa el gros de la Fira de Santa Llúcia, que és organitzada per l'Agrupament Roques Albes des de l'any 1987 i és una mostra d'artesania que té un fort arrelament al poble. Sempre se celebra el diumenge més a prop de la festivitat de Santa Llúcia.

Com cada any, el cor de la festa serà a la plaça de Sant Antoni Maria Claret o també anomenada plaça dels Arbres. És on es concentra la variada presència de paradistes, amb un pes específic i important de l'artesania, que va guanyant pes any rere any. També hi haurà música en directe durant tot el matí. A més de l'artesania, la fira també inclourà una oferta variada de productes, des dels d'àmbit nadalenc, fins a objectes de regal i alimentació. Igualment, hi haurà presència d'entitats i de comerços locals.

Paral·lelament, el certamen inclourà també l'organització d'activitats culturals per a públic de totes les edats, des de propostes d'animació infantil fins a una xocolatada i rom cremat a la tarda, concerts, una mostra de balls tradicionals, i ballades de gegants, entre d'altres.