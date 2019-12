Igualada crea una comissió política per atendre una petició ciutadana

Igualada encara debat què ha de fer amb el servei d'aigua que actualment presta una empresa, Aigües de Rigat (ara del grup Aigües de Barcelona, Agbar), sense haver accedit mai a concurs per a la concessió. De fet, aquesta empresa es va crear als anys 20 del segle XX per donar servei a la zona d'Igualada i el seu entorn, i actualment atén 29.268 abonats per a una població de 61.708 persones. Qualsevol moviment que vulgui fer ara l'Ajuntament d'Igualada és, com a mínim, complicat des del punt de vista jurídic. I el que ha decidit l'Ajuntament després d'un llarg període d'estudi de la situació és crear una comissió per reestudiar com afronta el futur. Una decisió que ha estat polèmica.

L'Ajuntament d'Igualada té sobre la taula el procés de remunicipalització del servei d'aigua, però el govern de l'alcalde Marc Castells (Junts x Igualada), més que impulsar el procés, l'ha hagut d'entomar com una voluntat que emergia de col·lectius ciutadans situats en les posicions més d'esquerra de la ciutat. L'entitat Aigua és Vida, que lluita per la remunicipalització d'aquest servei a diferents indrets del país, ha capitanejat el procés a la capital de l'Anoia, però a l'hora de crear la comissió que ha de decidir què es fa en aquest tema, l'equip de govern municipal, amb el suport d'Igualada Som-hi, ha argumentat que Aigua és Vida no hi podia ser. La decisió va encendre els dies previs al ple de novembre i la mateixa sessió, però, de moment, Aigua és vida no hi és.

Aquesta comissió ha d'estudiar la viabilitat econòmica de la remunicipalització i el model a seguir. Té temps per a l'estudi entre el dia 15 de gener i el 15 d'abril, 3 mesos, però les decisions que prengui no seran vinculants. D'altra banda, en paral·lel, l'Ajuntament va decidir crear un grup de debat ciutadà, amb grups com Aigua és vida i el sindicat CCOO, però amb un caràcter merament consultiu. La decisió ha molestat Aigua és vida, ERC i Poble Actiu.