Alícia idea una recepta per als malalts que no poden ingerir hidrats de carboni

La dieta cetogènica és, en alguns casos, l'única manera de reduir els símptomes d'algunes malalties minoritàries. En el cas, per exemple, de l'epilèpsia refractària, és a dir, la que no respon a la medicació, les persones afectades veuen com, seguint aquesta dieta, els atacs epilèptics es redueixen fins al 60%. Es tracta d'una dieta que redueix els hidrats de carboni i, en canvi, multiplica la ingesta de greixos. La persona no pot menjar farinacis com pa o pizza, ni tampoc productes tan comuns com la patata o l'arròs. Això complica el seguiment de la dieta i fa que alguns malalts l'abandonin.

Per contrarestar-ho, ara la Fundació Alícia ha ideat una fórmula fàcil que permet cuinar una gran varietat de menjars fins ara prohibits amb la dieta cetogènica.

La fórmula es fa barrejant tres productes: fruits secs, Psyllium –derivat d'una planta que es pot trobar a qualsevol botiga de dietètica– i llavors de lli. A partir d'aquí, es pot cuinar una gran varietat de productes com per exemple pa, pizza o xurros, entre d'altres.

D'aquesta manera, es resol un dels principals problemes de la dieta cetogènica, el fet que és molt complicada de seguir. «El cos no ens ho demana, no ens ve de gust menjar una dieta tan desequilibrada, haver de beure, per exemple, gots d'oli a cada àpat», explica el director de la Fundació Alícia, Toni Massanés. De fet, segons ha dit, la dieta provoca tant rebuig que molts malalts prefereixen abandonar-la tot i els efectes positius que té. Ara, gràcies a aquesta fórmula, es pot fer una dieta «que ve de gust».



Un web per fer-ho fàcil

A banda de la preparació, la Fundació Alícia també ha ideat un web a través del qual la persona afectada posa la ràtio de greixos que li ha prescrit el metge i, a partir d'aquí, el programa ja calcula les quantitats necessàries per fer la recepta exacta.

El web s'ha activat en tres idiomes –català, castellà i anglès– amb la voluntat que arribi arreu del món ja que, tal com recorda Massanés, es tracta de malalties minoritàries, però que afecten persones d'arreu del món.

El director de la Fundació Alícia, Toni Massanés, ha explicat que la fórmula ja s'ha presentat a les famílies afectades i, segons ha dit, la resposta ha estat molt bona. «Vaig veure com ploraven en veure com se'ls obria un món de possibilitats pel seu problema del dia a dia: menjar amb normalitat», ha explicat. Un dels malalts, per exemple, tot i les seves complicacions de mobilitat, no va dubtar a aixecar-se quan va veure que, per fi, podia menjar xocolata.



Només sota prescripció mèdica

Massanés ha explicat que, malgrat la dificultat de seguiment, la dieta cetogènica s'ha posat de moda entre algunes celebritats per perdre pes. En aquest sentit, Massanés recorda que «només s'ha de seguir sota prescripció mèdica, ja que pot alterar moltes variables».