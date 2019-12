Sant Fruitós obrirà oficialment avui l'any dedicat a Lluís Espinal

Sant Fruitós de Bages obrirà avui oficialment la celebració del 2020 com a Any Lluís Espinal, amb un doble acte. A les 7 tindrà lloc el primer, a la sala de plens de l'ajuntament, on es farà la presentació del programa dedicat a la figura del jesuïta fill del municipi, que va destacar pel seu activisme social en favor dels més desafavorits i que va ser assassinat el 1980 a Bolívia. A les 8, es traslladarà a la biblioteca, on tindrà lloc l'acte Memòria a viva veu, en què familiars i amics explicaran de primera mà la figura de Lluís Espinal i les experiències personals que van compartir amb ell.