El Bisbat de Vic presenta aquest diumenge el sínode diocesà a Sallent

La casa-temple del Pare Claret de Sallent acollirà demà, diumenge, la presentació del sínode diocesà, una assemblea eclesial extraordinària convocada pel bisbe i oberta a la participació de tota la comunitat cristiana (laics, mossens i religiosos) per discernir els reptes pastorals que es presenten avui a l'Església. L'acte inclourà una missa presidida pel bisbe Romà Casanova.

El de Sallent serà el darrer acte de presentació dels deu que s'han celebrat en total arreu de la diòcesi. A partir de les 10 del matí, a la casa-temple del Pare Claret de Sallent, es durà a terme la primera part de la presentació, amb un vídeo explicatiu i diverses intervencions. Tot seguit, 2/4 de 12, el bisbe Romà Casanova presidirà una missa (l'única que tindrà lloc aquest diumenge en tot l'arxiprestat) al mateix temple com a moment central i, per acabar, se celebrarà la darrera part de l'acte de presentació del sínode, amb més intervencions i un piscolabis per a tots els assistents.