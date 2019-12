El Moianès fa una enquesta per millorar la mobilitat en transport públic

El Consell del Moianès està realitzant estudis per millorar el transport públic. Dins d'aquests treballs, té oberta una enquesta amb l'objectiu conèixer la mobilitat actual per tal d'ajustar l'oferta existent. És anònima i el Consell anima a totes les persones que viuen a la comarca a realitzar-la, es moguin en transport públic o no. Per mitjà d'un qüestionari molt breu, de menys de 10 minuts, es demana informació sobre l'últim dia que els usuaris es van desplaçar entre setmana i durant el cap de setmana. Es vol conèixer les necessitats de mobilitat per treball i estudi, i millorar la cobertura a les zones amb mancances de servei. Ha de servir per revisar i ajustar horaris, estudiar si calen nous serveis a la demanda o augmentar el nombre de línies.