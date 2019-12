Els pagesos demanen amb una tractorada a Lledoners la llibertat dels líders polítics

N'hi havia que es van desplaçar de Lleida a Lledoners en tractor. La protesta d'ahir a l'esplanada que hi ha al costat del centre penitenciari organitzada per Unió de Pagesos va aconseguir que una seixantena de tractors arribessin als voltants de la presó. Va ser un clam del sector de la pagesia per exigir la llibertat dels líders polítics empresonats i per aquest motiu van configurar la paraula «llibertat» amb els tractors que hi van arribar.

Jaume Pedrós és un pagès de Linyola (Pla d'Urgell) que ahir es va llevar a les 6 del matí per posar en marxa el tractor i ser a Mollerussa a les 7, on 12 pagesos es van afegir a la tractorada. «Quan hem passat per Cervera, l'alcalde ens ha animat, i és que també és pagès. Hem tardat cinc hores a arribar a Sant Joan de Vilatorrada perquè anàvem a uns 25 quilòmetres per hora», explicava Pedrós un cop va arribar a Lledoners.

«La protesta neix de la sentència del Tribunal Suprem, que va condemnar a altes penes de presó els polítics», explicava el coordinador de la Catalunya Central d'Unió de Pagesos, Carles Mencos. «Continuarem patint una situació d'excepcionalitat democràtica mentre tinguem presos polítics per haver exercit els seus drets de manera pacífica, persones, a més, que han advocat de manera explícita per la no-violència», van dir en el manifest que van llegir.

La protesta dels pagesos no només va tenir lloc a Lledoners, sinó que van organitzar tractorades que van acabar a la resta de centres penitenciaris on hi ha polítics independentistes empresonats, a Mas d'Enric (El Catllar), i a la de Puig de les Basses (Figueres). El sindicat insta el futur nou Govern de l'Estat a aturar la repressió i fa un crida als partits polítics i institucions públiques a trobar el camí de la política per posar fi a la judicialització del conflicte polític.



Cantada nadalenca

La iniciativa va coincidir amb una cantada de nadales organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) en la qual van participar 12 corals del Baix Llobregat, i en què hi va intervenir la presidenta de l'entitat sobiranista, Elisenda Paluzie. En el seu discurs, quan es va dirigir als assistents, va dir que la resolució de Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) «és una segona clatellada a l'Estat». Segons Paluzie, la primera va ser l'informe d'un grup de Nacions Unides que instava a deixar en llibertat els presos.

Tot i la resolució de la justícia europea, la presidenta de l'ANC va assegurar que «els tribunals no ens donaran la independència, sinó que l'hem d'aconseguir nosaltres». Els representants de l'ANC dels municipis que van organitzar la cantada van llegir frases de pensador i polítics que reflexionen al voltant de la llibertat.

Al final de l'acte van llegir el poema Pensaré en tu, de l'escriptor i poeta Roc Casagran, que tracta sobre l'enyorança d'una persona estimada en els dies de Nadal. El Cant dels Segadors va posar punt final al conjunt d'actes que van tenir lloc ahir al matí i migdia a Lledoners.