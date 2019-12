La grossa deixa 320 milions d'euros a Reus repartits al centre aragonès El Cachirulo

L'eufòria es va desfermar ahir al matí al carrer Ample de Reus, la seu del centre aragonès El Cachirulo. La Policia Local va tallar la via perquè els socis, veïns i afortunats celebressin els 320 milions d'euros que hi va deixar el primer premi, la grossa de la rifa de Nadal just davant del local. Va córrer el cava i es van cantar jotes.

Responsables de l'entitat van informar que s'havien venut 800 dècims en participacions de 5 euros i que s'havien repartit per tota la ciutat i que el premi ha arribat també a pobles aragonesos, a través de turistes i familiars.

I és que la rifa de Nadal del 2019 ha deixat a Catalunya una pluja de milions amb la grossa i pràcticament tots els altres premis. Només hi ha tres cinquens premis que no han tocat en terres catalanes. El primer premi ha repartit 328 milions d'euros. El centre aragonès El Cachirulo de Reus s'ha emportat pràcticament tots, ja que havia comprat 80 de les 90 sèries. A Barcelona hi havia consignades cinc sèries i dues més a Súria. A Mollerussa s'han repartit 18 milions perquè s'han distribuït 36 sèries del tercer premi. A Ripoll se n'han venut 33 sèries i un dècim. Un dels quarts premis ha caigut a Abrera, amb 30 sèries, i l'altre a Badalona, amb 17. Pel que fa als cinquens, s'han venut 45 sèries i tres dècims d'un d'ells a Santa Coloma de Gramenet.

A Reus la majoria dels afortunats que van sortir a celebrar-ho no feien grans plans sobre què farien amb els diners més enllà de cobrir deutes i de tenir algun caprici puntual. «No penso fer res extraordinari, seguiré fent la meva vida normal i corrent, com la majoria de gent a qui li ha tocat. No hi ha milionaris, hi ha gent a qui li ha tocat una mica», va matisar el president d'El Cachirulo, José Allueva, que no va parar d'atendre les peticions dels diferents mitjans de comunicació d'arreu de l'Estat espanyol sobre la sort que han repartit.

La seu de l'entitat no va obrir: la festa va ser al carrer, just a les portes, on afortunats han expressat públicament la seva alegria.