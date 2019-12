Ardèvol celebra enguany el pessebre vivent amb més figurants que mai

El poble d'Ardèvol, al municipi de Pinós (Solsonès), organitza aquest any un dels seus pessebres vivents més multitudinaris, o potser el que ho és més, pel que fa a figurants. En aquesta 26a edició no hi ha tantes novetats com en la de l'any passat, quan es va estrenar el nou quadre dels Reis, entre d'altres, però l'organització tenia un as sota la màniga amb l'estrena d'un nou ofici: el de matalasser. Aquest serà un dels molts oficis tradicionals que els assistents podran descobrir aquest cap de setmana i l'1, el 4 i l'11 de gener.