Balsareny acull les primeres funcions dels seus Pastorets més femenins

Els Pastorets de Balsareny van fer aquest diumenge la segona representació de la temporada a la sala el Sindicat, després de l'estrena del dia de Nadal, amb la gran novetat del canvi de gènere del personatge del Rovelló, que aquest any ha passat a ser la Rovellona. Des de la temporada passada l'espectacle nadalenc també té una Llucifera, i la majoria de Pecats Capitals també són personatges femenins.

Enguany, el paper de la Rovellona l'interpreten Aina Rodríguez i Júlia Pardillo. Rodríguez va explicar que tant per a ella com per a la seva companya «és un honor i un gran repte poder representar per primera vegada aquest paper tan important». A més, l'encaren amb «il·lusió». Des de l'elenc teatral es va veure amb bons ulls fer aquest pas endavant i poder oferir al públic aquesta novetat, que ha estat ben rebuda.

Amb el canvi del personatge del Rovelló el guió també s'ha hagut d'adaptar. El director de l'espectacle, Climent Ribera, explica que el text original era molt «masclista i misogin» i s'ha hagut d'ajustar. Assegura que hi havia molts gags que s'han canviat perquè «la tradició ha de ser evolució i no s'ha de justificar». A més, per altra banda, Ribera assegura que té un equip format per més dones que per homes i que «se'ls ha de donar més pes. No volem anar a trucar a la porta de ningú perquè vinguin a fer els Pastorets quan aquí hi ha noies que volen fer aquest paper i les veig amb ganes de fer-ho».

De moment, el de Balsareny és l'únic grup de teatre que ha canviat el sexe del Rovelló en els Pastorets de Josep Maria Folch i Tor-res, un element que els fa ser únics en aquest sentit.

A banda d'aquest canvi de personatge enguany també s'ha volgut donar un protagonisme destacat als elements escenogràfics. Climent Ribera va explicar que volia fer «una proposta minimalista i jugar amb la il·luminació». En aquest sentit, va assegurar que volen «una proposta que enganxi el públic i que passin coses tota l'estona». El que ha proposat el director és que, en comptes de tancar teló i canviar l'escenari, passin coses tota l'estona, «per aquesta raó entre acte i acte els actors baixen a platea per acabar la seva escena entre el públic i no haver de tancar teló a cada moment», assegura Ribera. D'aquesta manera, a més, segons apunta el director, s'agilitza la dinàmica interna de l'obra.

El disseny i la realització dels decorats han anat a càrrec de Montse Morreres i Toni Mujal i el cartell l'ha dissenyat Anna Moreno, i representa la nineta de l'ull d'un pastoret que contempla la silueta de dos diables.

Els Pastorets de Balsareny encara es poden veure dos dies més, el 12 i el 19 de gener, a dos quarts de sis de la tarda. Es poden comprar les entrades anticipades al preu de 8 euros al web www.pastoretsbalsareny.cat, o a taquilla per 10 euros.