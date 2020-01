Personatges d'animació acompanyen els Reis en la cavalcada de Navarcles

No només hi havia molta gent als carrers de Navarcles per rebre els Reis Mags, en la rua també hi havia ahir personatges coneguts d'animació. Des del Mi-ckey Mouse i la seva inseparable Minnie, fins a la Peppa Pig. La rua dels Reis es va posar en marxa a 1/4 de 7 de la tarda i es va fer la rebuda amb fanalets a la plaça de la Vila. A part de la carrossa dels tres reis, també n'hi havia una de reservada per al carbó, per als nens que aquest any no s'han portat bé.

Tradicionalment, els Reis repartien els regals als nens al mateix ajuntament del municipi, però aquest any, com a novetat, Ses Majestats han passat per les cases del poble per repartir els regals als més menuts. Les famílies s'havien d'inscriure prèviament perquè els Reis sabessin a quina casa havien d'anar ahir a la nit.

El recorregut va ser similar al dels altres anys, passant pel passeig de les Fonts, el carrer Piscina i Esports fins arribar a l'ajuntament. Va ser una cavalcada lluïda que va omplir els carrers del municipi al llarg de la tarda.