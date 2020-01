Les estacions d'esquí reben la neu amb sort diferent

Les nevades sempre són una bona notícia per a les estacions d'esquí i també ho van ser ahir malgrat que algunes van haver de tancar per precaució. Es tracta de la Molina, Vallter 2000 i la Vall de Núria, que romandran tancades també avui de manera preventiva per les fortes ratxes de vent i els riscos d'allau que va provocar la borrasca Glòria.

Per altra banda, el Port del Comte no va tenir tanta sort, ja que fins al vespre no va nevar amb una moderada intensitat a l'estació d'esquí del Solsonès, que va veure com durant el dia les nevades no acabaven d'arribar mai. Fins a dos quarts de dotze del matí, només s'hi va acumular un gruix d'1 centímetre de neu, segons les dades de Meteocat, però la previsió per a la nit passada i tot avui és que rebran una bona nevada que els podrà ajudar a revifar una temporada que havia començat amb dificultats per culpa de la falta de neu.