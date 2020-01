Una desena d'eurodiputats es queixen a les portes de Lledoners per haver de conèixer el seu «company» a la presó

Una desena d'eurodiputats europeus de grups d'esquerres ha visitat aquest dijous al vespre els presos independentistes a la presó de Lledoners i han criticat que hagin hagut de conèixer el seu company Oriol Junqueras dins la presó. Clare Daly, del grup GUE- NGL, ha dit que troba "molt sorprenent" que això estigui passant al "cor" de la Unió Europea.

Sobre el fet que l'expresident Carles Puigdemont gaudeixi d'immunitat "arreu" però no a Espanya, Daly ha dit que això "no només és dolent per la gent que el va votar, sinó per a tots els europeus". "Realment deixa en molt mala posició les autoritats espanyoles", ha assenyalat. De fet, en recuperar l'acreditació d'eurodiputat, Carles Puigdemont havia manifestat la voluntat d'acompanyar la delegació en aquest viatge.