L'activisme segueix sent gegant a Lledoners

El món geganter ha demostrat que la tradició i la cultura popular es poden convertir en activisme i protesta festiva. Lledoners ha acollit aquest diumenge al matí la segona trobada de colles per exigir la llibertat dels presos independentistes amb la participació de 44 colles, vingudes d'arreu de Catalunya, i els grups de grallers de Reus i Lliçà de Munt. L'acte de protesta ha deixat entreveure l'impuls del jovent involucrat a la causa independentista.

«Els joves hem de tibar del carro organitzant actes com el que hem preparat a Lledoners. Volem estar al capdavant de les reivindicacions a Catalunya», explicava Quim Plaza, que amb només 15 anys és un dels organitzadors de la segona edició de la trobada.

El grup que s'ha encarregat de muntar la cita reivindicativa són adolescents com ell o tenen poc més de 20 anys. Plaza ha estat l'encarregat de conduir la cita gegantera a través de la megafonia tot presentant els grups que no han volgut faltar a la trobada. «Som tots joves, sobretot d'Arenys de Mar i Blanes, que ens coneixem dels grups de gegants i que ens hem responsabilitzat de contactar amb les colles. Tots ens han dit que la iniciativa és genial», afegia.

El conegut pallasso i activista de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona, que intervé setmanalment per presentar l'acte de Música per la Llibertat, també ha tingut paraules per al jovent que s'ha convertit en un dels motors de l'activisme polític a Catalunya, tot recordant que la protesta és intergeneracional.

Unes 2.500 persones, moltes famílies amb nens petits, s'han apropat a Lledoners per veure ballar els gegants. Fins i tot s'ha pogut veure la versió petita d'un gegant nou de la Patum que era d'un nen que es s'ha volgut afegir amb el seu gegant, i a nivell particular, a la trobada de les colles.

Aquest diumenge, però, qui ha tingut més protagonisme no són els gegants, sinó un capgrós amb el rostre de Jordi Cuixart, de la colla de Santa Perpètua de Mogoda, municipi del president d'Òmnim empresonat. Tot de famílies aturaven el cap gros per fer-se fotos. Al migdia, els grallers han deixat pas als instruments d'una quarantena de música per fer l'acte setmanal dedicat als presos.