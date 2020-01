Jordi Sánchez torna a Lledoners després del seu primer permís

Jordi Sànchez ha tornat de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, aquest dilluns a primera hora de la tarda després de fer ús del primer permís de 48 hores que se li atorga després d'haver complert un quart de la condemna de 9 anys de presó per sedició imposada pel Tribunal Suprem. L'altre líder de la societat civil empresonat, Jordi Cuixart, va sortir del centre penitenciari el dijous 16 de gener i Lledoners ja ha acordat un segon permís, que haurà de ratificar el jutjat de vigilància penitenciària.

Sànchez ha retornat a la presó acompanyat fins a la porta per la seva esposa, Susanna Barreda, i també li ha fet costat el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri. No ha volgut fer declaracions, però sí que ha dit, sobre la seva sortida de 48 hores, que "ha anat molt bé", i a continuació ha enviat un missatge d'agraïment "per tot el suport de la gent". A les portes del centre ha rebut crits d'ànim i de "no esteu sols" de persones que s'hi han congregat.

Just abans d'entrar ha fullejat un llibre d'autoria bagenca que acaba de veure la llum i que li han lliurat allà mateix, Una finestra al món, que és un ampli recull en imatges de les activitats que s'han dut a terme al pla de Lledoners, però també a Mas Enric i al Puig de les Basses, en suport als líders independentistes presos. Un llibre amb fotografies fotografies, de Ramon Creus 'Tuta' d'Artés, el procurador i fotògraf manresà Miquel Vilalta, i Jordi Preñanosa. Presos i exiliats hi han aportat els seus escrits.