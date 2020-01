Navarcles reunirà diumenge en un acte de memòria històrica els seus sis alcaldes

Navarcles reunirà diumenge al Teatre Auditori els sis alcaldes que hi ha hagut al poble des de l'any 1979, en una trobada en què també hi ha convidats la vuitantena de regidors que han passat pel consistori al llarg d'aquestes quatre dècades. L'acte, organitzat per la Societat Coral Harmonia (el Coro) i l'Ajuntament, començarà a les 12 del migdia.

En aquests més de 40 anys l'alcaldia de Navarcles ha canviat de mans diverses vegades, però amb sis cares diferents. Des que va estrenar el càrrec José María Carrillo, del PSUC, l'any 1979, també han liderat el govern local (alguns més d'una vegada ) Secundí Soldevila (CiU), Albert Brunet (PSC), Maria Carme Alòs (CiU), Llorenç Ferrer (PSC i Sumem per Navarcles) i Josep Maria Feliu (AraN-ERC), que és l'alcalde actual. Diumenge s'espera la presència de tots sis en un acte «de memòria històrica» i que vol personificar la ruptura amb la dictadura i el pas cap a la democràcia a través dels polítics locals, tenint en compte que molts d'ells han estat lligats al Coro, segons ha explicat el seu president, Valentí Oliveras.