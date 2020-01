L'única inversió rellevant a la C-55 al Bages resoldrà l'accés pendent de Sant Vicenç

Des de fa més d'una dècada la connexió de Sant Vicenç de Castellet (Bages) amb la C-55 està pendent de resoldre. Amb l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2020, l'obra finalment veurà la llum i la mobilitat del municipi girarà com un mitjó. La Generalitat preveu destinar-hi aquest 2020 més de 780.000 euros i uns altres 70.000 el 2021 per fer un carril que ha de permetre la connexió natural amb la C-55 en sentit sud i que, a la vegada, dotarà d'una entrada i sortida directa al polígon industrial Pla de les Vives. En el tram bagenc, la Generalitat també té previst invertir 350.000 euros a millorar el ferm a Castellbell i el Vilar i Monistrol de Montserrat.

La connexió de Sant Vicenç de Castellet amb la C-55 estava prevista fa una dècada, quan es va construir el nus que dóna accés a Sant Vicenç de Castellet. En aquell moment es va fer la rotonda que permet aquest enllaç, però es va deixar penjada la part que ha de connectar amb el polígon Pla de les Vives.

Actualment, la sortida de la rotonda que porta fins al polígon està tapada per un talús, a l'espera que es construeixi el nou vial, que hi connectarà directament. Així doncs, ara, per sortir de Sant Vicenç cap al sud s'ha de passar pel barri de la Farinera, i per sortir del polígon cal fer una volta d'un quilòmetre per vials estrets.

No hi haurà desdoblament

Pel que fa a la C-55, els pressupostos del Govern preveuen millores en el ferm al pas de la carretera per Castellbell i el Vilar i Monistrol de Montserrat. Tal com ja va anunciar el conseller de Territori i Sostenibilitat Damià Calvet i malgrat ser un reclam des de fa més d'una dècada al territori, les previsions no preveuen el desdoblament de la via.