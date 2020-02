Joves professionals dels dolços asseguren que hi ha «negoci per a tots»

Tot i que l'advertència dels pastissers bregats de la Catalunya Central de la falta de relleu generacional, el consum de dolços dona marge al sector de la pastisseria a nous negocis. Al Bages hi ha un exemple clar d'una pastissera emprenedora, que va decidir als 26 anys, obrir el seu establiment. Estava disposada a encapçalar un negoci sacrificat. Ariadna Soler, que actualment té 30 anys, va decidir obrir el negoci, des d'on fomenta el que anomena «l'alimentació conscient».



En un moment en què molts ciutadans cerquen una alimentació més saludable, i que no volen sacrificar el plaer de menjar un pastís, el negoci que ha obert Soler ha tingut èxit. «No només tenim clients d'Artés, sinó que ens venen a veure d'altres poblacions», explica. De fet, fa un any, ell i la resta de persones que integren el negoci es van traslladar al centre del poble davant la necessitat de disposar d'un establiment gran per atendre els clients i un obrador per elaborar millor les seves creacions dolces.



Al capdavant de la manresana K.K.O., una altra pastisseria reconeguda com una de les 50 millors de Catalunya, hi ha Toni Pladellorens. Tot i que no té la joventut de la pastissera d'Artés, va decidir obrir un negoci quan tothom deia que era un mal moment per invertir, l'any 2008. Ja fa 12 anys que ven dolços. «Feia anys que feia de pastisser en un restaurant, fins que vaig complir el meu somni d'obrir el meu propi negoci», explica. Com que va néixer en un moment que el sector ja estava capficat en els canvis, i en la recerca de l'excel·lència a través de matè-ries primeres de qualitat, assegura que li ha estat fàcil poder-s'hi adaptar.