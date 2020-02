Artés aprova un pressupost que inclou les propostes més votades per la ciutadania

L'Ajuntament d'Artés ha aprovat un pressupost per a aquest any marcat per un increment en el capítol d'inversions que, alhora, destaca pel fet que incorpora les propostes que van obtenir més vots en el procés participatiu.

L'increment d'aquesta partida d'inversions està motivat en gran part per la millora d'accessos prevista al polígon industrial, que suposa més de 600.000 euros, una part dels quals subvencionats per la Diputació de Barcelona. Per a aquesta actuació ja s'ha dut a terme una jornada participativa on diferents agents implicats van poder fer les seves aportacions.

Dins el pressupost també s'hi veuen reflectides les cinc propostes més votades dels pressupostos participatius duts a terme a finals de 2019. En concret, la millora del cèntric Parc de Can Crusellas (demanda aportada pels infants del municipi); l'ampliació de l'oferta de l'Escola de Música Municipal d'Artés amb una nova aula de bateria; i la recuperació dels camins i corriols que hi ha al terme municipal. Un quarta partida derivada de la participació ciutadana, tot i que no es traduirà en una materialització immediata, és la redacció del projecte per construir un ascensor que connectaria la carretera de Sallent amb la part alta del carrer Hospital, document indispensable per a la valoració i execució de l'obra.

Tanmateix, la proposta més votada dels pressupostos participatius va ser la millora de la qualitat de l'aigua del poble. En aquest sentit es durà a terme la connexió entre el dipòsit d'aigua de la Plaça Vella i el de la Paloma, la construcció del qual està prevista per l'any 2021. Aquest nou dipòsit permetrà incrementar les reserves provinents de la Sèquia (que ara suposen el 75% del total) i permetria fer disminuir encara més la dependència del pou Colomer, que és la que aporta més duresa. Aquesta unió i el futur dipòsit permetran millorar la qualitat de l'aigua de boca.

A banda del capítol d'inversions, l'executiu artesenc destaca del nou pressupost que algunes de les apostes més importants a nivell de personal de l'Ajuntament son l'augment de jornada i contractació de l'enginyer municipal dins la plantilla municipal amb 25 hores setmanals; la nova contractació d'una persona tècnica d'habitatge «que ha de seguir fent créixer l'Oficina Local d'Habitatge i així millorar l'oferta que hi ha a Artés», i que es preveu «consolidar» els diferents serveis oferts des de Serveis Socials «amb una plantilla adequada per poder fer front a les diverses situacions».

Aquest pressupost també obre una línia de subvencions encarada a ajudar entitats que treballin pel Medi Ambient, així com una nova partida adreçada al desenvolupament rural, àrea que en aquest mandat té una regidoria pròpia.

El pressupost per a aquest any es va aprovar en el darrer ple municipal amb els vots favorables dels dos partits de Govern (Esquerra Republicana i CUP Artés) i els vots en contra de Junts per Artés i de Ciutadans.

Defensa de l'Escola de Música

Fonts de l'equip de govern subratllen que un dels aspectes rellevants d'aquest pressupost és que manté l'aposta per l'Escola Municipal de Música d'Artés, «que porta molts anys en funcionament i s'ha consolidat com a referent pel nostre poble i per la comarca», actualment amb uns 400 alumnes.

L'executiu local defensa que «tot i el cost que comporta, creiem que representa una gran inversió de futur com a eina de convivència, respecte, cooperació i d'integració». En aquest sentit, fonts del govern artesenc subratllen que anys enrere les despeses de l'Escola Municipal de Música eren compartides a parts iguals per la Generalitat, Ajuntament i famílies que assumien un 33% dels costos, «una repartició que actualment no existeix i que fa que l'Ajuntament hagi d'assumir-ne una part més elevada».