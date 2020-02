El Bages, Osona, l'Anoia i el Moianès volen impulsar la marca Paisatges Barcelona

Les comarques del Bages, Osona, Anoia i Moianès tenen la voluntat de sumar esforços per impulsar la marca turística Paisatges Barcelona. Així li han transmès al diputat de Turisme de la Diputació de Barcelona els consellers comarcals de Turisme dels quatre territoris. L'objectiu, aconseguir més recursos tècnics per a l'estratègia i la promoció de la marca Paisatges Barcelona. Per part del Bages, va participar a la trobada Agustí Comas, conseller comarcal de Turisme.

Paisatges Barcelona és la marca turística que comprèn les comarques d'Osona, el Bages, l'Anoia i el Moianès, sota l'aixopluc de la marca de promoció turística Barcelona és molt més, de la Diputació de Barcelona. En la reunió, els territoris van demanar al diputat de Turisme la creació d'una secretaria tècnica que hauria d'assumir la coordinació de totes les accions de la marca, així com l'elaboració d'una diagnosi de la situació i la proposta d'accions per homogeneïtzar i posar de relleu les diferències i potencialitats de cada territori.

La trobada va ser favorable i es va acordar tornar-se a reunir en breu per revisar l'estratègia i el suport de la Diputació en la dinamització de la marca.