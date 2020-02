Una mesura a la qual ningú no acaba de posar data

La taxa general per als conductors (vinyeta) és la que es presenta com la solució a tots els mals derivats dels greuges territorials en matèria de comunicacions per carretera. Però tot i que el departament de Territori en parla des de fa anys, el Govern no ha aconseguit mai posar-hi data. Bàsicament, perquè la seva aplicació a Catalunya passa per un acord i un consens amb l'Estat. Quan, el juliol de l'any passat, el mateix secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, va participar en una trobada a la Cambra de Comerç de Manresa en què l'empresariat li va reclamar el desdoblament de la C-55, Gavin va tornar a fer referència a la vinyeta com a mesura per fer de l'autopista la via ràpida gratuïta de la comarca. En aquest punt, Gavín va ser interpel·lat pels assistents, que li van demanar quin termini es fixaven per a aquest canvi, que el secretari d'Infraestructures i Mobilitat va situar en dos anys, matisant que «depenem del fet que el Govern de l'Estat també hi aposti i ens acompa-nyi a fer-ho possible». Tanmateix, va subratllar que l'actual executiu del PSOE s'hi estava mostrant molt més predisposat que els seus predecessors del Partit Popular. Gavín va subratllar en aquell moment que «si ens plantegéssim desdoblar la C-55 estaríem parlant de 7 o 8 anys d'obres, quan en un horitzó molt més proper preveiem tenir una via ràpida alliberada, perquè l'objectiu és eliminar els peatges». En aquella trobada, els empresaris van replicar que l'autopista «no compleix una bona funció de connectivitat ter-ritorial», sinó que està plantejada com a via de pas, per la manca d'enllaços i perquè no serveix per accedir a una gran part de l'àrea metropolitana. Isidre Gavín va posar en relleu llavors que la futura aplicació de la tarifa plana porta associada «una millora de la connectivitat» invertint en la xarxa viària els diners que es recaptin d'aquesta taxa.