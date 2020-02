Els veïns de Sant Salvador donen un sí majoritari a tenir càmeres de vigilància

Els veïns i veïnes de Sant Salvador de Guardiola s'han pronunciat de manera rotunda a favor de tenir càmeres de vigilància i lectores de matrícules als accessos del municipi com a mesura de seguretat i dissuasiva, davant diverses onades de robatoris que s'han anat produint. El resultat del procés participatiu que ha dut a terme l'Ajuntament al llarg d'aquesta setmana, així ho posa de manifest. Una iniciativa que es va tancar ahir a quarts de dues del migdia amb un total de 423 vots emesos, el que suposa una participació del 16,46%.

L'obertura de l'urna i el recompte de vots es va fer públicament a les 4 de la tarda, amb la presència de l'alcaldessa, Georgina Mercadal, i de diversos regidors, i el resultat que en va sortir va ser d'un total de 380 «sí», 42 «no» i un únic vot en blanc. Per tant, pràcticament el 90% dels ciutadans de Sant Salvador que han decidit pronunciar-se en aquest procés participatiu s'han mostrat favorables a la implantació de la mesura. Una instal·lació, però, que no serà pas imminent ja que, tal com explicava l'alcaldessa, primer cal signar un conveni amb Mossos d'Esquadra, ja que en tractar-se d'un municipi que no disposa de Policia Local és el cos policial català el que n'ha de validar i supervisar la implantació. Georgina Mercadal detallava que l'anterior equip de govern ja havia iniciat tràmits per concretar aquest conveni, però que el mateix cos dels Mossos d'Esquadra l'està desenvolupant i perfilant amb un model que serveixi per a tots els municipis que, com Sant Salvador, no tenen policia pròpia i vulguin aplicar aquest sistema. «Tampoc no hem volgut pressionar ni córrer per tenir el conveni, perquè estàvem pendents del resultat que ens deparés aquest procés participatiu», manifestava ahir l'alcaldessa, que valorava molt positivament la iniciativa de la consulta ciutadana. Tot i admetre que esperava una participació «lleugerament més alta», se'n mostrava satisfeta perquè «està força per damunt de la majoria de processos que hem fet», com ara els pressupostos participatius, que s'han situat sempre per sota del 10%, «però sobretot perquè ha servit per constatar que hi havia debat al voltant d'aquest tema i, alhora, n'hem generat». Del resultat, tot i que no és vinculant, en deia que «és prou clar» i que «tothom ha tingut l'oportunitat d'expressar-se, ja que hi ha hagut set dies de votació i el cap de setmana vam treure les urnes al carrer en dos llocs diferents per apropar-les al ciutadà».

Per tant, la voluntat és tirar endavant la implantació de les càmeres, que ara queda supeditada al conveni abans esmentat amb Mossos. L'Ajuntament no disposa d'un estudi previ i, per tant, no sap quantes caldrà posar-ne ni els llocs concrets, «ja que ha de ser el mateix cos de Mossos d'Esquadra qui ens ho digui, i nosaltres ho costejarem. I és molt probable que sigui una implantació progressiva, ja que tenim un municipi amb molts nuclis i, per tant, amb moltes entrades». Es tractaria de càmeres de captura d'imatges de matrícules de vehicles, que serien utilitzades pels cossos de seguretat per prevenir i investigar la comissió de delictes.