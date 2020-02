Professionals de l'ICS a la Catalunya Central sumen coneixements i idees

Uns 180 professionals han participat en la quarta edició de la jornada Innovem Avancem de l'ICS a la Catalunya Central; un espai de trobada, rendició de comptes, intercanvi d'experiències i plantejament de nous reptes, amb l'objectiu comú de continuar millorant l'atenció primària, tant per als pacients com per als professionals mateixos.

Amb una plantilla de 1.700 professionals, 140 centres d'atenció primària (entre CAP i consultoris locals) i una població assignada de més de 400.000 persones, l'ICS Catalunya Central és la institució més gran del territori. Durant la jornada, s'ha fet balanç de l'any 2019 des del punt de vista de línies estratègiques i de xifres, i s'han presentat també una vintena de projectes en els quals ja s'està treballant per millorar l'atenció primària des d'àmbits molt diferents.

Els principals projectes presentats han estat l'ús d'eines virtuals per reduir consultes presencials que no siguin necessàries (eConsulta, La Meva Salut), com millorar l'accessibilitat del pacient al sistema, activitats de salut comunitària, apoderament del rol de les infermeres, millora de la detecció d'infeccions de transmissió sexual, millora de la formació dels professionals per fer ecografies, entre altres.

La Jornada s'ha obert amb la inauguració a càrrec d'Anna Forcada, gerent de l'ICS Catalunya Central, que ha animat els professionals a fer ús «de les 5C: cor, coratge, compromís, curiositat i competències». Josep M. Argimon, director gerent de l'ICS, ha expressat que «tot allò que veieu que es pot canviar, feu-ho sense por. Canviar és generar coneixement i progrés». Núria Puig, gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central del CatSalut, ha fet un repàs de l'assignació pressupostària per a aquest 2020 en l'àmbit de la salut i les principals inversions que es faran.