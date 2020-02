El conseller Jordi Puigneró assistirà avui a la Festa de l'Arròs de Sant Fruitós

La Festa de l'Arròs de Sant Fruitós, que avui celebra la seva jornada central, tindrà la presència del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró. El conseller hi assistirà convidat per l'assemblea local del seu partit, el PDeCAT, i estarà acompanyat, entre d'altres, per la presidenta de la formació al Bages, Ivet Castaño.

El cap de llista de la formació a Sant Fruitós, Vicenç Llorens, conjuntament amb el seu equip, associats i simpatitzants del municipi, volen aprofitar l'ocasió perquè el conseller Puigneró pugui conèixer de primera mà el punts forts però també les mancances en matèria de polítiques digitals per tal que el seu departament pugui avaluar les propostes que es traslladin des de la formació i estudiar-ne la viabilitat.