L'Ajuntament de Súria acull la renovació parcial del Consell dels Infants

L'Ajuntament de Súria va acollir l'acte de renovació parcial del Consell Municipal dels Infants, que va servir per destacar el treball d'aquest organisme consultiu i animar els infants a aportar les seves idees per a la millora del municipi. Els membres del Consell són alumnes de 5è i 6è curs de les escoles Francesc Macià, Mare de Déu de Montserrat i Fedac, elegits pels seus companys i companyes. Els membres per aquest curs són Judit Arrabal, Bruna Cardona, Joel Carrillo, Pau Comabella, Laia Fenoy, Xènia Fernández, Martina Garcia, Noemí Moreno, Roger Sánchez, Hugo Soto i Kilian Vila.