Salut treballa per posar en marxa el nou CAP de Navarcles la segona meitat del 2021

Imatge virtual de com serà el futur CAP, que s'alçarà entre l'escola bressol i l'espai fabril de l'antiga Dresca arxiu

Navarcles podria disposar del nou ambulatori que s'ha de construir a tocar dels terrenys de l'antiga Dresca durant el segon semestre del 2021. El departament de Salut ha engegat la maquinària per començar a executar les obres en les properes setmanes, després que ja les ha licitades i ara està pendent d'adjudicar-les.

Amb la licitació de les obres, el departament ja ha posat en marxa un procés que hauria de tenir continuïtat fins a l'obertura del nou equipament, que se situaria en la segona meitat del 2021 i difícilment abans, com s'havia apuntat al principi. I és que, segons fonts del mateix departament, el termini d'execució dels treballs és de setze mesos, però s'hi haurien de sumar «tres o quatre mesos més» per poder equipar l'edifici i convertir-lo en un equipament plenament operatiu.

El procés de construcció del nou CAP es desenvolupa per encàrrec del CatSalut a Infraestructures de Catalunya, i tindrà un cost estimat d'uns 2,8 milions d'euros (incloent-hi el projecte, l'obra i l'equipament), i el Govern ja els ha inclòs en els pressupostos pendents d'aprovar.



Una vintena d'espais i consultes

El futur ambulatori de Navarcles es construirà en uns terrenys de l'avinguda de Lluís Companys situats entre l'escola bressol i l'espai fabril de l'antiga Dresca, que l'Ajuntament ja va cedir fa un quant temps al departament de Salut, però que fins ara no es començarà a desenvolupar. Ocuparà uns 1.000 m2, en un edifici de planta baixa, més ampli i lluminós que l'actual, i que tindrà cap a una vintena d'espais i consultes sobre la base del projecte executiu que ja es va aprovar a final d'any.

En el moment de la seva posada en funcionament, el futur ambulatori dispensarà els serveis assistencials de pediatria, medicina familiar i comunitària, infermeria, odontologia, atenció urgent (dins l'horari d'obertura del centre), consulta polivalent i servei de llevadora i de treball social.

Tot plegat es distribuirà en tres consultes de medicina de família i tres d'infermeria, una de pediatria (també amb la seva corresponent aula d'infermeria), una consulta d'emergències i una de tractaments, dos boxos per a extracció de sang, i tres consultes més, per a l'odontòleg, la llevadora, i una de polivalent. També hi haurà una aula d'educació sanitària i els espais destinats a personal.

Amb aquest nou equipament, l'atenció sanitària a Navarcles «hi guanyarà molt en qualitat», apunta l'alcalde, Josep Maria Feliu, en comparació amb l'ambulatori actual, «que, amb el pas dels anys, havia quedat obsolet».

Si bé serà un edifici més allu-nyat del centre, «tindrà unes instal·lacions molt més bones», apunta Feliu, i diu que «al cap i a la fi és per on ha de créixer el poble, i la zona on actualment ja tenim les escoles i les instal·lacions esportives».