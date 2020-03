La campanya del 8 de març vol trencar els estereotips sobre la dona com a objecte

Trencar l'estereotip de la dona com a objecte i reivindicar les seves capacitats i talents és l'objectiu de la campanya comarcal del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, que organitza el Consell Comarcal del Bages. Sota el lema «cosa No, Cos sí» l'ens repartirà durant els propers dies al 29 municipis de la comarca 500 cartells i 5.000 fulletons per treballar la cosificació de les dones i reivindicar-ne la llibertat.

Amb la imatge d'una dona que trenca el maniquí i surt de dins, la campanya incideix en missatges com «Sí decidim i triem sobre el nostre cos», «Les dones tenim drets i llibertats», «No som maniquins, ni objecte ni trofeus» o «no som un reclam publicitari» per tal de fugir de la valoració estètica i d'objecte sexual a què han de fer front les dones en l'actualitat.

Segons, Àdria Mazcuñán, consellera de l'Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Bages, la campanya d'enguany pretén «reivindicar les capacitats, els talents i les potencialitats que tenim les dones i sortir de la valoració del cos de la dona com a objecte sexual». La iniciativa vol, segons Mazcuñén, «trencar estereotips que es poden veure a les campanyes de publicitat, als mitjans de comunicació, als contes o al cinema» i «volem que les dones s'empoderin del seu propi cos i el reivindiquin com a tal». La consellera comarcal també ha assenyalat que la cosificació augmenta el risc de patir problemes de salut mental associats a la depressió, els trastorns alimentaris, la vergonya o l'ansietat.

A banda dels nombrosos actes que s'organitzen als diferents municipis de la comarca, el Consell Comarcal de Bages farà, dilluns vinent, una activitat per sensibilitzar el personal polític, tècnic i administratiu de l'ens i per reivindicar la valoració de la dona com a persona. D'altra banda, el proper 28 de març es farà al trobada de dones comarcal, que enguany tindrà lloc a Artés.



Treball de sensibilització

El Consell Comarcal intensifica durant el mes de març la campanya de sensibilització per la igualtat i els drets de la dona però des del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) és un aspecte que es treballa durant tot l'any. En aquest sentit, es fan tallers de sensibilització a les escoles i instituts, formacions en l'àmbit laboral i es participa en jornades empresarials instituts. Enguany també s'ha posat marxa un curs destinat a mestres amb l'objectiu repensar i redissenyar els patis de les escoles amb l'objectiu que fomentin la coeducació i la igualtat de gènere.