Castellbell i el Vilar habilita la franja de protecció forestal a la urbanització Mas Enric

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar finalitza aquesta setmana l'execució de les tasques per habilitar la franja de protecció forestal a la urbanització Mas Enric. Amb anterioritat també ha actuat a Can Prat i La Vall de Montserrat. Les franges, de compliment obligatori, tenen una doble funció. Per una banda serveixen per mitigar l'acció d'un foc procedent de la zona forestal en zona urbana tot protegint les persones i els béns i, per l'altra, que un foc propagat en un entorn urbà s'escampi per una zona forestal.

Els municipis estan obligats per llei a disposar d'una franja exterior de protecció d'almenys 25 metres d'amplada, mantenir les parcel·les i les zones verdes interiors lliures de vegetació seca, tenir un pla d'autoprotecció contra incendis forestals, disposar d'una xarxa d'hidrants i mantenir nets de vegetació seca els vials interns i d'accés a les cunetes.

Un cop executades les tasques a Mas Enric el proper pas serà actuar per habilitar la franja de protecció de Les Comes.