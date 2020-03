Investigadors de Sant Joan explicaran els seus projectes al municipi

Sant Joan de Vilatorrada acollirà aquest dissabte la jornada «Tenim talent científic», organitzada per l'assessoria en projectes i formació de salut Amb Salut. L'objectiu de l'acte és compartir projectes cientificotecnològics realitzats per persones joves investigadores, doctores o doctorandes del municipi que treballen en línies de recerca capdavanteres a nivell internacional.

Serà una jornada divulgativa que tindrà un total de cinc ponents i serà conduïda per Marta Vilanova-Vilà, doctora per la Universitat de Girona i directora científica d'Amb Salut. Les presentacions seran d'un màxim de deu minuts i inclouran la síntesi del projecte i l'aplicabilitat dels seus resultats.

Les ponents seran Alba Casellas, doctora, investigadora CIBER al Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica i a la Universitat Autònoma de Barcelona; Anna del Moral, doctoranda per la Universitat de Barcelona i The National Center for Atmospheric Research (EUA); Toni Dorado, doctor i investigador del centre de recerca Smart Sustainable Resources i la Universitat Politècnica de Catalunya; Cristina Vilarmau, biotecnòloga i analista a Invenian Group; i Alba Simats, doctora i investigadora a l'Institute for Stroke and Dementia Research, Ludwig Maximilians University of Munich.

La sessió, que disposa del suport de l'Ajuntament, tindrà lloc a les 6 de la tarda a la sala de plens. L'activitat és gratuïta i no cal inscripció prèvia.