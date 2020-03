Un sallentí pedalarà 2.400 quilòmetres contra un càncer

Si el panorama generat pel coronavirus no ho capgira, Josep Bernal (Sallent, 1966) pujarà damunt de la seva bicicleta de carretera el 28 d'abril i iniciarà una ruta que el durà a pedalar al llarg de 2.400 quilòmetres i divuit jornades consecutives per Espanya. Ho farà acompanyat del seu amic i expert en llargues rutes, el també sallentí Germán García, amb un objectiu central: conscienciar sobre un tipus de càncer poc comú que ell mateix ha patit i del que encara està en tractament, i, alhora, recollir fons per a la investigació que permeti combatre'l.

Pedalant a GIST és el nom amb què Bernal ha batejat aquest projecte i repte personal. GIST és l'acrònim en anglès del tumor de l'estroma gastrointestinal, que és el que a ell se li va diagnosticar el gener del 2017 després de diverses proves mèdiques. «Es tracta d'un sarcoma, un tipus de càncer poc freqüent», del qual va ser intervingut a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, i del que actualment està en tractament, amb una teràpia dirigida oral.

I per què aquesta ruta ciclista que vol emprendre d'aquí a poc més d'un mes? «Perquè la bicicleta és una de les meves passions» i perquè amb l'itinerari que emprendrà vol «donar visibilitat a una malaltia força minoritària (uns 600 diagnòstics anuals a Espanya)», crear consciència i ajudar en la recerca mèdica.

Els 2.400 quilòmetres que s'ha posat per davant són els que descriuran una ruta de 18 etapes que el duran a passar pels set centres hospitalaris que hi ha actualment a l'Estat per al tractament específic del sarcoma GIST. «Vull donar a conèixer i posar en valor els centres de referència i els seus professionals, i alhora exigir que tots els pacients que ho necessitin hi puguin accedir, ja que no sempre succeeix. Moltes vegades ho dificulten les traves administratives i/o econòmiques».

Aquesta llarga pedalada, amb jornades de més de 100 quilòmetres, el durà a baixar per la costa mediterrània per passa per l'Hospital La Fe de València, seguir cap al de Virgen del Rocío de Sevilla (el més allunyat), continuar cap al centre per visitar el Gregorio Marañón i el Sant Carlos de Madrid, i començar a emprendre un traçat de tornada fins a Barcelona per passar primer pels hospitals de Sant Pau i de Bellvitge, i tancar el recorregut al de la Vall d'Hebron on, si tot va bé i les circumstàncies actuals ho permeten, arribarà el 15 de maig. «Quan arribi a cadascun dels hospitals tinc programat que mantindrem una trobada amb un responsable de la unitat de sarcomes GIST, ens farem una foto junts per a la seva divulgació juntament amb un article sobre l'activitat del seu centre de referència».

Bernal assegura que, tot i que encara està en tractament i que en té seqüeles, i que mai no ha afrontat un repte d'aquesta magnitud, «trauré forces d'on calgui i espero completar-lo, perquè crec que la causa s'ho mereix. La companyia i l'experiència del German m'hi ajudaran».

Recollir fons per avaluar l'eficàcia d'un tractament

A banda de fer visibles els centres especialitzats en el càncer que a ell l'ha afectat, Josep Bernal s'ha fixat com a segon objectiu donar suport a la inverstigació del sarcoma GIST. «Vull aconseguir donacions per a un projecte concret d'investigació relacionat amb el meu càncer i amb el meu tractament concret amb Imatinib», explica Bernal, que detalla que el projecte busca avaluar l'eficàcia i la seguretat d'aquest tactament, auspiciat pel Grup Espanyol d'Investigació de Sarcomes i que està coordinat pels metges César Serrano i Daniel Pilco, de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron. Amb aquest objectiu, el seu repte donarà també visibilitat a un compte corrent de la Fundació Mari Paz Jiménez Casado, que treballa en aquest camp, on es poden fer les donacions per a l'avanç del projecte.