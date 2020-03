Les alcaldesses i alcaldes del Bages fan una crida a la ciutadania perquè respecti el confinament total

Les alcaldesses i alcaldes del Bages han fet pública una declaració unitària amb l'objectiu que la ciutadania respecti el confinament i compleixi les mesures anunciades per les autoritats sanitàries i d'emergències de Catalunya. A través d'un vídeo, que compta amb la intervenció de totes les alcaldies del territori i de la presidenta del Consell Comarcal del Bages, Estefania Torrente, s'insisteix a demanar que es respecti el confinament total i es faci cas a les mesures de les autoritats sanitàries i d'emergències de Catalunya.

El Consell Comarcal del Bages, a través del Consell d'Alcaldesses i Alcaldes, considera bàsic que totes les persones s'estiguin a casa i només surtin en cas que sigui imprescindible. En la declaració han demanat la col·laboració ciutadana per fer front a una situació d'emergència sanitària greu, que afecta el conjunt dels municipis del territori, i reivindiquen sumar esforços per evitar col·lapsar el sistema sanitari.

A més demana "major contundència perquè veiem que amb les mesures adoptades fins el moment la corba dels nous contagis no ha fet més que augmentar".



No han faltat els agraïments

Finalment, les alcaldesses i alcaldes del Bages han recordat la importància de respectar les mesures d'higiene i han agraït sincerament a tot el personal sanitari i d'emergències que treballen de manera incansable i a tots els professionals que atenen les persones dependents.

El vídeo ha comptat amb la participació de les alcaldesses de Sant Vicenç de Castellet (Adriana Delgado), Sant Salvador de Guardiola (Georgina Mercadal), Balsareny (Noèlia Ramírez), Castellbell i el Vilar (Montserrat Badia), Mura (Montserrat Playà) i Marganell (Verònica Hirano), dels alcaldes de Súria (Albert Coberó), Talamanca (Josep Tarín), Manresa (Valentí Junyent), Sant Mateu de Bages (Josep M. Junyent), Aguilar de Segarra (Pere Aliaguilla), Callús (Joan Badia), Gaià (Enric Armengou), Fonollosa (Eloi Hernández), El Pont de Vilomara (Enric Campàs), Cardona (Ferran Estruch), Castellfollit (Celestí Rius), Avinyó (Eudald Vilaseca), Santpedor (Xavi Codina), Navàs (Salvador Busquets), Artés (Enric Forcada), Castellgalí (Cristòfol Gimeno), Sant Joan de Vilatorrada (Jordi Solernou), Rajadell (Joan Carles Lluch), Sant Fruitós de Bages (Joan Carles Batanés), Monistrol de Montserrat (Joan Miquel Rodríguez), Castellnou de Bages (Domènec Òrrit), Sant Martí (Pere Bartumeus), Sant Feliu Sasserra (Josep Romero) i Sallent (Oriol Ribalta) i de la presidenta del Consell Comarcal del Bages, Estefania Torrente.