L'Ajuntament de Súria prepara un cos de voluntaris per ajudar en la crisi del coronavirus

L'Ajuntament de Súria ha publicat en el web municipal el formulari de contacte per a les persones interessades en formar part de l'equip de voluntariat que col·laboraria amb els equips sanitaris, serveis socials i Protecció Civil en el recolzament a les persones de la vila que requereixin suport mentre es perllonguin les mesures preventives contra la propagació del coronavirus.

Aquest equip només s'activaria en cas de necessitat, i seria coordinat des del Comitè d'Emergències de l'Ajuntament. Hi poden col·laborar particulars, entitats i empreses.



En el cas dels particulars, cal complir les següents condicions:

Tenir una edat compresa entre 18 i 60 anys.

Estar empadronat o empadronada a Súria, i amb residència habitual a la vila.



En l'equip de voluntariat no hi podran participar persones que presentin qualsevol patologia de risc, com malalties cardiovasculars, afeccions respiratòries o pulmonars, hipertensió arterial, diabetis, malalties cròniques o oncològiques, persones immunodeprimides, embarassades i, en general, grups de risc, segons les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i organismes dependents.

El funcionament de l'equip de voluntariat seguirà les recomanacions del departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat sobre l'organització de persones voluntàries en suport dels col·lectius vulnerables en el marc de l'emergència sanitària actual.

Enllaç al formulari de contacte per apuntar-se a l'equip.