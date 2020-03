Santpedor crea un grup de voluntariat per fer front a l'emergència sanitària

Santpedor ha posat en marxa un grup de voluntariat per ajudar en tasques d'atenció i servei social als col·lectius més vulnerables davant l'actual situació d'emergència sanitària. Divendres, l'Ajuntament va informar la població a través de les xarxes de la possibilitat d'apuntar-se a col·laborar, i la resposta ha superat totes les expectatives: fins aquest dilluns, més de 30 persones han facilitat les seves dades a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de Santpedor en només dos dies per formar part d'aquest grup de voluntariat.

Els serveis socials municipals treballen en aquesta crisi fent un seguiment de les persones més vulnerables. Aquest grup més vulnerable el formen majoritàriament persones grans que viuen soles i a qui s'ha demanat que no surtin de casa i mantinguin el confinament. També entre el col·lectiu de persones grans que viuen soles n'hi ha que tenen el suport de la família i ja no necessiten ningú que els vagi a comprar productes de primera necessitat però malauradament n'hi ha que sí necessiten en aquests moments suport per poder mantenir el confinament.

"Per això s'ha obert aquesta llista i en només dos dies s'hi ha adherit molta gent del poble amb ganes de posar el seu granet de sorra per ajudar a qui més ho necessita", segons ha explicat l'alcalde, Xavier Codina. Des de l'OAC s'ha dividit la llista de voluntaris entre els que s'ofereixen per anar a comprar aliments i medicaments i els que a més s'han ofert per cosir i confeccionar mascaretes de seguretat.

A aquestes persones que s'han ofert per cosir se'ls enviarà roba i informació de com funcionarà la confecció, recollida, neteja i distribució de les mascaretes. La intenció des de la regidoria de Participació és que la feina dels voluntaris arribi a persones que ara no disposen de mascaretes amb prioritat als mateixos voluntaris que aniran a comprar per a altres persones.

En la realització de les seves tasques, els voluntaris hauran d'anar equipats amb mascaretes i guants i evitar el contacte directe. També caldrà que pactin el lliurament de la compra, per exemple, deixant-la a la porta de casa o al replà de l'escala.