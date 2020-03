El parc de Sant Llorenç del Munt capta una posta de quatre ous en un niu de falcó pelegrí

Imatge d'una de les captures fetes per la càmera instal·lada al niu, amb un exemplar de l'au i els quatre ous

Una parella de falcó pelegrí del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac –paratge situat a cavall de les comarques del Bages, el Moianès i el Vallès Occidental– ha fet una posta de quatre ous, un fet poc habitual i que posa de manifest el progressiu assentament d'aquesta au.

Ho ha pogut captar una de les càmeres que hi ha instal·lades en un dels nius habituals d'aquesta espècie a l'espai natural.

L'observació d'aquesta posta forma part del programa de seguiment de rapinyaires iniciat fa ja trenta anys i que també inclou, entre d'altres, el seguiment de l'estatus i l'èxit de la reproducció d'aus rapinyaires protegides dins el pla de seguiment de paràmetres ecològics vigent a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

Actualment, segons fonts de la xarxa, hi ha constància de tretze territoris que al llarg de tot aquest temps estan sent ocupats per parelles d'aquest falcònids, que són els més grans de l'espècie. Mesuren entre uns 39 i 50 centímetres de llargària i tenen una envergadura que oscil·la entre 95 i 115 centímetres.



Visibles a YouTube

Les càmeres que han pogut captar la posta es van instal·lar ara fa deu anys en una de les localitzacions que se sabia que s'ocupava recur-rentment per aquesta au, per tal de poder seguir amb més detall la cria en un dels nius, una instal·lació que es va malmetre i ha estat reparada recentment.

El seguiment de l'evolució del que està passant en aquest niu es pot seguir a través del canal de YouTube del falcó pelegrí al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, on també es poden veure enregistraments d'anys anteriors d'individus de falcó pelegrí adults alimentant dos dels polls, mentre els altres esperen el seu torn; el seu creixement i evolució, o altres situacions, com els polls exercitant les ales per tal d'emprendre ben aviat el vol.

El programa de seguiment de rapinyaires de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona també inclou el canal YouTube de l'àliga cuabarrada del parc del Garraf i el canal YouTube de l'astor del parc de la Serralada Litoral.