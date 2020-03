Avinyó suspèn la novena edició de la Fira dels Matiners a causa del coronavirus

L'Ajuntament d'Avinyó juntament amb la Comissió organitzadora ha decidit suspendre la celebració de la 9a edició de la Fira dels Matiners, que havia de tenir lloc el cap de setmana del 10 de maig, «degut a la situació d'extrema gravetat sanitària que, provocada per la pandèmia del COVID-19, està patint el nostre país».

Segons han informat des del consistori, d'acord amb les mesures de prevenció per evitar la propagació del virus, els preparatius de la Fira dels Matiners estan aturats des de fa dies «i les perspectives de poder-los reemprendre són llunyanes, per no dir nul·les». També apunten que «les previsions de cara al mes de maig indiquen, a més, que, amb major o menor intensitat, les mesures restrictives encara poden ser vigents».

L'Ajuntament d'Avinyó ha lamentat «haver de comunicar aquesta decisió, però les circumstàncies ens hi obliguen», assegura. De la mateixa manera ha volgut agrair l'esforç fet fins ara per les persones que ja havien començat a treballar per la Fira dels Matiners d'aquest any i als particulars, comerços i empreses que ja havien manifestat el seu compromís de col·laborar-hi. També han expressat un agraïment a la confiança rebuda pels paradistes que fins al moment ja s'havien inscrit.

Finalment, el consistori avinyonenc vol expressar a tots els participants habituals de la Fira dels Matiners (voluntaris, entitats, comerços, empreses, particulars...), a tot el municipi d'Avinyó i al públic en general que en motiu de la Fira visita la població, el seu agraïment «per haver fet entre tots que la Fira dels Matiners hagi esdevingut una fira de referència en el nostre país i un estímul per a l'activitat econòmica d'Avinyó». Així, es mostra convençut que «l'any 2021 la Fira dels Matiners retornarà amb més força que mai i la gaudirem novament amb plenitud».