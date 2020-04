La residència de Sant Joan eleva a 14 les defuncions i té 9 positius

La residència L'Atzavara de Sant Joan de Vilatorrada acumula un total de 14 defuncions des de l'inici del brot, però només en tres dels casos s'ha pogut verificar que tenien coronavirus, ja que a la resta de finats no se'ls ha practicat el test. A les 11 defuncions que hi havia comptabilitzades la setmana passada, se n'hi han sumat tres més els darrers dies. A més, fins ahir hi havia confirmades 9 persones que han donat positiu en els testos, que s'estan realitzant. Ara, el consistori treballa per reforçar el servei de neteja.

Pel que fa al personal del centre, on hi ha de baixa 26 professionals, ahir es van fer testos als treballadors en actiu per descartar que estiguin infectats. Aquestes proves, que es van realitzar al CAP del municipi, les va adquirir directament l'Ajuntament perquè davant la manca de testos «ens vèiem impotents», assegurava ahir la regidora de Benestar Social de Sant Joan, Paqui García. Pel que fa a la situació actual de la residència, la representant municipal va afirmar que, dins la gravetat, «sembla que estem estancats» i assegura que en aquests moments disposen del personal i el material suficient per cobrir les necessitats. «S'està fent tot el que es pot dintre de les nostres possibilitats», assegurava.

D'altra banda, el consistori també ha contractat un servei de psicologia per als professionals que estan treballant o es vagin reincorporant «perquè la càrrega emocional que estan portant és molt gran», apuntava García. De la mateixa manera, l'Ajuntament està treballant per reforçar la neteja i la desinfecció de la residència i està estudiant la possibilitat de reforçar-la amb personal del servei que s'encarrega de la neteja dels equipaments municipals, la majoria dels quals ara estan tancats. Es tractaria de mantenir les instal·lacions ben desinfectades després que agents de la Unitat Militar d'Emergències de l'Exèrcit (UME) es desplacessin dimecres passat fins a Sant Joan per tal de fer la desinfecció i neteja de la residència.

En aquest sentit, el grup municipal de Compromís amb Sant Joan, que és a l'oposició i s'ha posat a disposició de l'equip de govern per fer front a la crisi, considera que es tracta d'«una desinfecció que cal mantenir i incrementar per tal de garantir que no augmenta el risc de contagi». Per això, aposta també per ampliar la desinfecció i neteja de la residència amb personal que s'encarrega del servei en altres equipaments municipals. Una altra de les propostes que ha fet al consistori és el reforç de la recollida i gestió dels residus del centre, per evitar cap focus de contagi.

Compromís també ha registrat a l'Ajuntament una proposta perquè reclami a la Generalitat un urgent Pla de xoc per abordar la situació d'emergència a les residències i delegui la competència de gestió, respectant-ne la titularitat, al departament de Salut, atès que té més capacitat de gestió i pressupost. Això ha de suposar a la pràctica una medicalització de la residència. El grup creu que la problemàtica traspassa la gestió municipal, que en cap cas vol posar en dubte, i «la situació és prou dramàtica per tenir capacitat de prendre mesures i solucions dràstiques».