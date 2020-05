Els CAP de Súria, Cardona i Sant Joan reiteren que hi ha retallades de personal

Els sanitaris dels CAP de Súria, Sant Joan i Cardona reiteren, tal com publicava ahir aquest diari, que hi ha hagut retallades de personal a la zona, contràriament al que argumenta l'ICS, que, en l'esmentada informació, assegurava que la situació és la mateixa que en l'inici de la pandèmia.



Treballadors de les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de l'eix del Cardener asseguren s'ha passat de tres equips (metge + infermera) en tres punts d'atenció continuada (Sant Joan, Súria i Cardona) a dos equips en un d'aquests punts, el de Súria. Per tant, puntualitzen que s'ha reduït un 33% de professionals i un 66% els punts d'atenció.



Pel que fa al reforç de Súria que argumentava l'ICS, subratllen que s'ha passat d'un equip per a una població de 8.777 habitants, com és el cas de Súria, a dos equips per als 26.865 habitants que sumen els municipis de Cardona, Sant Joan i Súria.



En aquest sentit, sanitaris d'aquesta zona asseguren que «no només no s'ha reforçat, sinó que en el moment més crític de l'epidèmia, no es van cobrir les baixes dels professionals, i es va deixar els pocs professionals que teníem fent tota l'assistència». El «suposat reforç», apunten, «no és res més que el retorn a la normalitat, que va durar dues setmanes».



A més, diuen, el tancament dels PAC (Punts d'Atenció Continuada) de Sant Joan i Cardona obliga la població d'aquests pobles a desplaçar-se i dificulta l'accessibilitat d'aquells que no poden agafar el cotxe.



Per tant, la situació normal asseguren que «no és la que hi havia just abans de Setmana Santa tal com afirma l'ICS, perquè llavors hi havia una manca de personal que ara no existeix». La normalitat, diuen, «són tres equips i tres punts d'atenció continuada». Això, apunten, «genera el dubte de si ens estan imposant una reforma que ja tenien prevista, aprofitant la crisi sanitària d'aquesta epidèmia».