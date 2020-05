Guixés Fibra facilita l'accés a internet a una desena de famílies de Cardona

Guixés Fibra ha fet arribar la connexió a internet a una desena de famílies cardonines per tal que puguin seguir el curs escolar, des de casa, de manera virtual. Una mesura, impulsada per l'Ajuntament de Cardona, per assegurar que cap infant es quedi sense els recursos tecnològics que li permetin acabar el curs vigent sota les condicions establertes per l'estat d'alarma.



L'empresa Guixés Fibra assumeix, durant els mesos que falten per posar fi al curs, el cost de la instal·lació i de la connectivitat per a una desena de famílies cardonines que no disposaven de connexió i a les quals el departament d'Educació de la Generalitat no ha pogut arribar. Una instal·lació i logística que té un cost zero per al consistori cardoní.



Guixés també ha proporcionat una línia telefònica amb 3G per facilitar als residents provisionals que són a l'Hotel Salut, zona del Vilar Rural habilitada temporalment per a una part d'usuaris de la residència Sant Jaume, per poder fer videotrucades amb els familiars. A més, l'empresa de tecnologia també ha fet un donatiu de 1.500 euros per a la residència Sant Jaume.