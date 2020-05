Als nuclis dins d'altres pobles no se'ls permet tenir un tracte diferenciat en l'horari de les sortides

Els 350 veïns de Cabrianes, un nucli aïllat dins del municipi de Sallent, no tindran el mateix tracte, per exemple, que els veïns del poble de Fals, que són dins del municipi de Fonollosa. Cabrianes no pot tenir un tracte diferenciat de la resta del seu municipi, Sallent, i aquest té una població que supera els 5.000 habitants. Per tant, a Cabrianes i a Sallent s'aplica la mateix normativa i s'imposa, tot i que siguin un nucli petit, la taula horària del desconfinament.

Es podria considerar que Cabrianes té un règim semiautònom perquè és un OTP (Òrgan Territorial de Participació), però administrativament no té rang d'entitat jurídica i no pot ser considerat de manera diferenciada de Sallent. Amb menys entitat administrativa, però a efectes pràctics en una situació similar, es poden trobar, per exemple, les urbanitzacions de Pineda de Bages o de les Brucardes, ambdues dins el terme de Sant Fruitós de Bages. Tot i que es troben enmig d'un espai natural i en un contorn no urbà, tampoc podran tenir un règim diferenciat del que tingui Sant Fruitós.

L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta (ERC), veí de Cabrianes, justament, va recollir les peticions dels seus veïns i les va traslladar a la delegació del Govern de la Catalunya Central, però la resposta va ser que amb les directrius que s'han donat fins a aquest moment no hi ha marge per interpretar la nova normativa de manera diferent respecte del municipi.

Ribalta considera que la situació seria diferent si es decidís que els municipis poden tenir «més capacitat per decidir» i per gestionar. En tot aquest procés del confinament per la pandèmia de Covid-19 ha trobat a faltar aquesta possibilitat d'atorgar als municipis més autonomia perquè «hi ha municipis que són territorialment molt diversos». I ha afegit que els governs locals «crec que som capaços de fer-ho».

Ribalta ha agraït que en tot el procés la Generalitat, a través de la delegació de la Catalunya Central, els hagi fet costat.