L'Ajuntament de Súria fa arribar als comerços 1.350 noves mascaretes per a adults i infants

L'Ajuntament de Súria va fer arribar aquest divendres 8 de maig als establiments comercials en actiu de la vila unes 1.150 noves mascaretes per a adults i 200 mascaretes per a infants, així com altre material com pantalles de protecció. D'aquesta manera, el nombre de mascaretes distribuïdes des de l'inici de l'estat d'alarma se situa en unes sis mil, tant per a adults com per a infants.

Aquest material ha estat confeccionat per persones voluntàries del municipi, amb material facilitat per diferents empreses. Com en anteriors remeses, aquestes noves mascaretes per a adults han estat traslladades per la Policia Local als establiments comercials, i són gratuïtes. El material de confecció va ser portat als domicilis de les persones voluntàries per la Brigada Municipal d'Obres i Serveis, que també en va fer la recollida posterior.

A més de les mascaretes distribuïdes als establiments comercials, l'Ajuntament també disposa d'altres unitats per a les persones que en requereixin. Aquestes unitats es poden demanar a la Casa de la Vila en horari d'atenció al públic, però cal tenir en compte les actuals limitacions d'atenció presencial a causa de l'emergència sanitària.

L'Ajuntament torna a expressar el seu agraïment a totes les persones i empreses que estan fent possible aquesta iniciativa solidària per donar resposta a l'actual situació d'emergència sanitària. També es reitera la crida a demanar exclusivament el nombre d'unitats que siguin necessàries i evitar acaparaments per tal que les mascaretes puguin arribar al major nombre possible de persones.