Sant Fruitós treballa per oferir el campus d'estiu Vitamina

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages està treballant per poder oferir, un any més, el campus Vitamina, enguany adaptant-lo a la nova realitat sanitària. Aquesta proposta lúdica i esportiva, dirigida a infants des de P3 fins a 2n d'ESO, es durà a terme des del 22 de juny i fins el 10 de setembre, sempre i quan la situació sanitària ho permeti. Des del consistori es prendran totes les mesures necessàries per tal d'assegurar la seguretat dels infants i dels professionals que hi prenguin part.

És previst que les inscripcions s'iniciïn el proper dilluns 25 de maig i que es dugui a terme una reunió informativa en línia el dijous 28 de maig a les 8 del vespre El campus es realitza conjuntament entre l'Ajuntament i el Consell Esportiu del Bages.