Santpedor prepara el casal per a l'estiu amb menys infants per grup

Santpedor treballa amb la idea que aquest estiu es faci el 'Bitxac', el casal municipal d'estiu. En un comunicat, el consistori explica que el casal complirà amb la normativa vigent de mesures de seguretat per evitar la propagació del coronavirus i, a la vegada, oferirà activitats de lleure durant tots els mesos de vacances. Des del moment que s'obri, la previsió és fer-ho el 22 de juny, el casal restarà obert fins al 10 de setembre, condint pràcticament amb la represa del nou curs. Si hi hagués demanda, això també comprendria el mes d'agost i els primers dies de setembre. La previsió és fer cinc grups com sempre però el nombre d'infants per grup es reduirà al que permeti Sanitat en el moment de fer les inscripcions.

Cada grup (xics, petits, mitjans, grans i supergrans) estaran en espais diferents. Ara s'està treballant per decidir quins espais municipals ocuparà cada grup. També, a més dels monitors de lleure hi haurà monitors que hauran fer una formació específica sobre la covid-19.

El casal preveu una ampliació d'horaris que va de les 8 a 9 del matí, una primera hora d'acollida. Després l'horari de 9 a 1 i, per a qui ho demani, el servei de menjar de carmanyola entre la 1 i les 3 de la tarda. El casal també disposarà de torn de tarda, de 3 a 5, i una hora de recollida de 5 a 6 de la tarda.

Les inscripcions per poder fer de monitor ja estan obertes i el període s'allargarà fins el 25 de maig. A la pàgina web del Consell Esportiu del Bages es pot trobar com fer la sol·licitud i les bases de selecció.