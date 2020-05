Posaran instal·lacions fotovoltaiques en 12 pobles de la Catalunya Central

La Diputació de Barcelona ha tret a licitació pública 37 instal·lacions fotovoltaiques en equipaments municipals de la província de Barcelona, entre els quals n'hi ha dotze en poblacions del Bages, Moianès, Berguedà i Anoia.

El programa, dotat amb un milió d'euros i cofinançat per l'Àrea d'Acció Climàtica i per fons Feder, comporta la instal·lació de plaques fotovoltaiques d'autoconsum amb una potència mitjana de 14,5 kW. L'objectiu del programa és reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i abaixar també els consums energètics de 37 edificis municipals de poblacions de menys de 20.000 habitants.

En concret, de les comarques de casa nostra se'n beneficiaran Aguilar de Segarra, Artés, Calders, el Bruc, Gironella, la Pobla de Lillet, l'Estany, Moià, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Julià de Cerdanyola, Sant Salvador de Guardiola i Súria.

L'anunci de la licitació ha estat publicat al Diari Oficial de la Unió Europea en data de 18 de maig, amb un termini obert de presentació d'ofertes de redacció de projectes, subministrament i instal·lació fins al 18 de juny de 2020 a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona.

D'acord amb el calendari d'execució de les instal·lacions, el mes de juliol d'aquest any tots els projectes d'instal·lació hauran d'estar redactats i disposaran d'un termini de 12 mesos per a la seva execució i entrada en funcionament.

Davant la licitació d'aquest convocatòria, el diputat d'Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, Xesco Gomar, ha ressaltat que «amb aquesta mesura volem deixar ben patent que l'emergència sanitària no atura el nostre projecte de lluita contra el canvi climàtic; ben al contrari, ens ha portat a reforçar la transició energètica i l'ús de les energies renovables com a via de recuperació».

El projecte comporta la licitació de cadascuna de les instal·lacions així com la formació del tècnics municipals encarregats del seu funcionament així com tramitació i legalització per ser donades d'alta per a la generació elèctrica.