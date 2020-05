Sant Vicenç tanca el carrer Gran al trànsit

L'Ajuntament de Sant Vicenç restringirà la circulació de vehicles al carrer Gran de dijous a diumenge, des d'aquesta setmana. La mesura s'aplica per facilitar l'activitat de les terrasses de bars i restaurants i per promoure la mobilitat a peu al centre comercial durant la fase 1 del desconfinament. La restricció és general, excepte per als guals de veïns i càrrega i descàrrega del comerç local.