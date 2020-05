Castellbell recupera avui el mercat setmanal a l'avinguda Catalunya

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ja té a punt els preparatius per a la reobertura del mercat municipal dels dimecres a partir d'avui mateix, i d'aquesta manera s'afegeix a altres muncipis de la comarca i del conjunt de la Catalunya Central que també han anat reprenent l'activitat dels seus propis mercats després del parèntesi imposat per els mesures adoptades per fer front a la pandèmia de la Covid-19.

El mercat de Castellbell tornarà a partir d'avui cada dimecres de 8 del matí a 2 del migdia al tram de l'avinguda Catalunya amb el camí del Puig. El públic i els paradistes hauran de seguir les recomanacions de seguretat però l'activitat es podrà fer amb normalitat però amb condicionants.

Més enllà del distanciament físic, l'ús de mascaretes i l'adopció de mesures higièniques, l'emplaçament del mercat estarà delimitat i, per tant, només hi haurà una sola entrada, un sentit únic de mobilitat i una sola sortida per a desenvolupar l'activitat de compra i de venda.

Per altra banda, es realitzarà un control de l'aforament del mercat, i només s'autoritzarà la instal·lació de determinades parades, en concret aquelles considerades essencials i de caràcter alimentari. Totes les parades del mercat, així com el seu equipament, hauran de ser periòdicament desinfectats i higienitzats.

A banda de Castellbell, Monistrol de Montserrat també preveu obrir demà el Mercat dels Dijous a la plaça de la Font Gran (ja s'ha obert el dels dissabtes), i Cardona reprendrà l'activitat del mercat setmanal el proper diumenge, 31 de maig.