El Consell obrirà dilluns vinent la convocatòria de beques per al menjador escolar

El Consell Comarcal del Bages obre el proper 1 de juny la convocatòria d'ajuts individuals per al menjador escolar de cara al curs vinent. L'actual situació obliga a prioritzar les tramitacions telemàtiques, però en cas que no sigui possible les famílies ja poden recollir la documentació als diferents ajuntaments de la comarca, excepte a Manresa, que es podrà recollir a la seu del Consell Comarcal del Bages de 9 del matí a 2 del migdia. El termini per presentar la documentació de manera presencial serà de l'1 al 12 de juny.

Les famílies que tinguin accés a internet es podran descarregar la sol·licitud a través de la pàgina web del Consell, i el termini per presentar la documentació telemàticament serà més ampli, l'1 al 14 de juny. A partir d'aquestes dates es podran continuar presentant sol·licituds. Les sol·licituds que s'hagin de presentar presencialment, en cas que a partir de l'1 de juny la Catalunya Central entri en la fase 2 del desconfinament, es faran a través de les escoles.