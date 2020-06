Sant Fruitós celebrarà el Dia del Medi Ambient oferint un kit per netejar l'entorn del municipi

Sant Fruitós de Bages s'adhereix al Dia Mundial del Medi Ambient que enguany sota el lema "L'hora de la natura" vol incidir en la cura de la natura en els moments excepcionals que estem vivint, amb una activitat de neteja de l'entorn natural que pot ser solidària i pedagògica amb el medi natural.

Per tal que els santfruitosencs puguin participar-hi activament es cedirà material per tal de realitzar una neteja voluntària de l'entorn del municipi. Les persones que vulguin participar en l'acció podran recollir, a partir d'aquest divendres, a la Biblioteca Municipal en el seu horari d'obertura habitual, un petit "kit" format per unes bosses de residus i unes pinces recollidores de fàcil ús, per a recollir còmodament la brossa sense haver de tocar-la i dipositar-la dins les bosses.

Les persones que participin en l'acció poden penjar una fotografia a Instagram amb l'etiqueta #perlanaturaSFB2020 i l'Ajuntament els regalarà un petit obsequi per haver participat en l'acció. Aquesta campanya per a la neteja de l'entorn s'iniciarà aquest divendres 5 de juny i s'allargarà durant tot el mes de juny. Els voluntaris podran tenir el kit un màxim de 4 dies, un cop finalitzat caldrà retornar-lo a la Biblioteca per tal que altres voluntaris que vulguin col·laborar amb l'activitat mediambiental puguin fer-ho. El material serà degudament netejat i desinfectat abans de cada nou préstec.

A banda d'aquesta acció es vol animar a la ciutadania a participar en l'activitat en format virtual "Ara que el món ha de reprendre l'activitat, és intel·ligent i econòmic tornar a treballar contra la natura?".

L'activitat versa en un diàleg entre Miquel Rovira, director de Sostenibilitat d'EURECAT i Carles Ibáñez, doctor en biologia, investigador de l'IRTA i patró del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, en el què parlaran sobre com la solució passa per entendre bé com funciona la natura i innovar basant-nos en els seus processos. L'acte comptarà amb l'actuació musical de Meritxell Neddermann.