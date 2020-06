Veïns contraris a la moció al govern de Sant Fruitós emprenen accions de protesta

Veïns de Sant Fruitós de Bages contraris a la moció de censura que volen impulsar els tres grups de l'oposició a l'Ajuntament per derrocar l'actual govern en minoria de Gent fent Poble han constituït la plataforma StopMocioSFB, que es vol fer sentir amb accions de protesta al carrer. Entre altres coses, han convocat una marxa lenta de vehicles, que sortirà demà a les 6 de la tarda des del cementiri i avançarà fins al cobert de la màquina del batre, on hi haurà una cassolada final.

Els grups contraris a la proposta de la moció que ERC, el PSC i JxC ho van anunciar públicament dimecres, van reaccionar ràpidament a través de les xarxes, i dijous ja es va protestar amb una cassolada a la plaça de l'Ajuntament. Ahir se'n va convocar una altra i es preveu continuar-ne fent cada dia a les 8 al mateix lloc i de forma indefinida tret de demà diumenge, que es farà davant el cobert del batre quan arribi la marxa. També es vol fer una cassolada coincidint amb el ple ordinari que s'ha de celebrar dijous, 11 de juny, en aquest cas al pavelló. En tots els casos, la plataforma fa una crida a protestar amb mascarets i respectant les distàncies de seguretat.



Pancartes i signatures

Més enllà de les accions al carrer, la plataforma va iniciar ahir una campanya de signatures contra la moció en comerços i bars del municipi, i tenia la intenció de situar també un punt de recollida davant l'Ajuntament o davant el cobert del batre. La idea és poder assolir com a mínim al voltant de les 2.000 firmes, que és una xifra similar als 1.831 vots que GfP va obtenir a les eleccions municipals d'ara fa un any.

La plataforma també proposa penjar pancartes als balcons amb els coixinets #bataneselnostrealcalde, o bé #stopmociosfb. Ahir també preveia posar-ne en diversos punts repartits pel municipi.